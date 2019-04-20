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Наставник Зари прокомментировал слухи о возможном увольнении летом

Сегодня, 02:11
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Наставник Зари прокомментировал слухи о возможном увольнении летом - фото

ФК Заря

Вернидуб отрицает, что обсуждал с владельцем Зари свою отставку

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб опроверг сообщения о том, что его уволят по завершении сезона в случае невыхода команды в еврокубки.

В комментарии FootBoom специалист отрицает, что у него были какие-либо разговоры с владельцем клуба Евгением Геллером о его отставке, и он впервые об этом слышит.

"Все эти разговоры – на заборе, знаете, тоже много чего пишут", - добавил Вернидуб.

Сообщалось, что наставник Зари будет уволен, если команда не выйдет в еврокубки по итогам сезона.

Ранее появилась информация, что Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели.

Позже главный тренер Зари опроверг слухи о готовности уйти в отставку.

Теги:   Юрий Вернидуб ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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