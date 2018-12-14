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Наставник Зари отреагировал на слухи о работе в Динамо

Сегодня, 21:58
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Вернидуб заверил, что Динамо не приглашало его на пост наставника

Фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб опроверг слухи о заинтересованности в его услугах со стороны Динамо.

В комментарии FootballHub специалист заверил, что киевский клуб его не приглашал, назвав эти слухи разговорами, потому он остается рулевым луганской команды.

Вместе с тем, наставник заявил, что в случае предложения, от которого нельзя отказаться, он найдет слова для президента, чтобы тот его отпустил.

"Я считаю, что это некрасиво, не нужно этого делать, особенно некоторым работникам СМИ и футбольным телеканалам, которые то в Кайрат меня сватают, то еще что-то", - добавил Вернидуб.

Тренер призвал медиа не спекулировать на тему его будущего, если информация не соответствует действительности хотя бы на 50 процентов.

В сентябре Вернидуб передумал покидать пост наставника Зари, как он планировал после вылета команды из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния против немецкого Лейпцига.

Теги:   Юрий Вернидуб ФК Динамо (Киев) ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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