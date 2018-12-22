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Наставник Зари о геях: это немножко больные люди

Сегодня, 14:38
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Вернидуб убежден, что люди не рождаются геями

Фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился мнением о футболистах-геях.

Отвечая на вопрос Tribuna.com, могут ли в его команде играть футболисты-геи, специалист отметил, что если скажет, что нет, то нарушит права человека. По словам наставника луганского коллектива, как бы ни относились к геям, у них есть те же права, что и у остальных, поэтому он не хочет их нарушать.

"На мой взгляд геи – это те люди, которые немножко больные. Так случилось. Они же не рождаются геями, правильно? Я думаю, что не рождаются. Рождаются нормальными, а потом уже в какую-то среду попадают", - убежден Вернидуб.

Наставник Зари признался, что выступает против, поскольку он "нормальный настоящий мужик", а прозвище луганской команды - "Мужики".

"Если не буду знать, что он гей, то будет [играть]. Если даже буду знать, что он гей, но он будет супер – второй Роналду, то почему нет? Он такой же, как и я. Что-то поменяется? Думаю, нет", - резюмировал Вернидуб.

Ранее генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов-геев. В 2016 году он остался недоволен посещением Манчестера на матч Лиги Европы против местного Юнайтед из-за "гомосексуалистов и бомжей".

Теги:   Юрий Вернидуб ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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