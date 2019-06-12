Наставник юношеской сборной Украины прокомментировал выход в финал чемпионата мира Сегодня, 03:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Александр Петраков REUTERS/Kacper Pempel

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира.

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

«Я очень счастлив, что мы победили. Анализ матча будет позже. Доволен ребятами — это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это дело. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы. Однако мы уже начинаем готовиться к финалу», — заявил тренер.



Он также прокомментировал момент, в котором был отменен гол сборной Италии.

«Я не видел этого эпизода. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было … Но, как говорится, Бог нам помог», — заявил Петраков.

Напомним, в полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины с минимальным счетом 1:0 победила команду Италии и впервые в истории вышла в финал. Соперником украинцев будет Южная Корея.