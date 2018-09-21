21 сентября 2018, пятница

Наставник Ворсклы о поражении от Арсенала: Можем занести эту игру себе в актив

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Сачко рад забитым мячам Ворсклы, несмотря на поражение
Фото: ФК Ворскла

Сачко рад забитым мячам Ворсклы, несмотря на поражение

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение команды в первом туре группового этапа Лиги Европы от лондонского Арсенала на выезде.

Специалист назвал матч огромным опытом для коллектива, а также выразил удовлетворение, что первый поединок был именно с лондонским клубом, где футболистам нужно было справляться не только с игрой, но и волнением, сообщает телеканал Футбол 1/2.

По мнению рулевого полтавчан, его подопечные выполняли план на игру в первом тайме, перестраиваясь и действуя компактно, однако возникли проблемы с переходом в быстрые атаки. Тренер признался, что при счете 0:1 игроков пытались успокоить в перерыве, но это не помогло.

"Радует, что забили. Эти забитые мячи принесут уверенность в дальнейшем. При всем уважении к Арсеналу любые игры тяжело проигрывать. Но эту игру мы все равно можем занести себе в актив", - убежден Сачко.

Вместе с тем, отметил наставник Ворсклы, после счета 0:4 футболисты гостей раскрепостились и начали играть более свободно, при этом ослабил концентрацию и соперник.

В первом туре группового этапа Лиги Европы полтавская команда проиграла на выезде лондонскому Арсеналу с крупным счетом 2:4.

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