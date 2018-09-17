Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллигрини высказался по поводу двух мячей, забитых украинским полузащитником его команды Андреем Ярмоленко в пятом туре английской Премьер-лиги (АПЛ) против Эвертона.

Чилийский специалист пояснил, что футболист поздно оказался в клубе после перехода из дортмундской Боруссии, из-за чего в первых четырех матчах АПЛ не выходил в основном составе, сообщает официальный сайт Вест Хэма. По словам тренера, хавбеку нужно было улучшить свою игру при высоком темпе чемпионата.

Тренер признал, что у Ярмоленко много качественных умений, которые он продемонстрировал в каждом поединке, но, убежден менеджер, он не был готов играть в Премьер-лиге сразу после своего трансфера.

"Мы были терпеливы, разговаривали и работали с ним, потому я очень рад, что сегодня, когда я решил, что он готов, он доказал это своим выступлением", - добавил Пеллегрини.

Накануне героем матча Эвертон - Вест Хэм стал украинский форвард лондонцев, который оформил дубль, отличившись на 11-й и 31-й минутах. Тем самым Молотобойцы набрали первые очки в новом сезоне Премьер-лиги, выиграв 3:1.

Эти голы стали первыми с 2008 года, которые забил в чемпионате Англии представитель Украины. В предыдущий раз среди украинцев в чемпионате Англии забивал Андрей Воронин. Это случилось в матче против Тоттенхэма 11 мая 2008 года.