Наставник Вест Хэма объяснил, почему Ярмоленко не играет в основе

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини пояснил, почему украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не появляется в основном составе команды.

По словам чилийского тренера, футболисту необходимо время, чтобы узнать английскую Премьер-лигу, а также приспособиться к ее высокому темпу, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Он - крайний полузащитник, и действует против крайних защитников соперника, которые постоянно атакуют. Андрей прибавляет, потому посмотрим, когда он выйдет в старте", - добавил Пеллегрини.

В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Ярмоленко провел четыре матча из четырех, но во всех из них появлялся на замену. В поединке 1/32 финала Кубка Лиги вингер вышел в основе и был заменен.

Ранее украинский футболист назвал свои отношения с Пеллегрини хорошими и выразил надежду, что в скором времени будет играть в стартовом составе команды.

В июле английский клуб объявил о переходе Ярмоленко. Сумма трансфера, по информации СМИ, составляла около 20 млн евро.