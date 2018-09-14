14 сентября 2018, пятница

Наставник Вест Хэма объяснил, почему Ярмоленко не играет в основе

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По словам Пеллегрини, Ярмоленко прибавляет
Фото: ФК Вест Хэм

По словам Пеллегрини, Ярмоленко прибавляет

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини пояснил, почему украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не появляется в основном составе команды.

По словам чилийского тренера, футболисту необходимо время, чтобы узнать английскую Премьер-лигу, а также приспособиться к ее высокому темпу, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Он - крайний полузащитник, и действует против крайних защитников соперника, которые постоянно атакуют. Андрей прибавляет, потому посмотрим, когда он выйдет в старте", - добавил Пеллегрини.

В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Ярмоленко провел четыре матча из четырех, но во всех из них появлялся на замену. В поединке 1/32 финала Кубка Лиги вингер вышел в основе и был заменен.

Ранее украинский футболист назвал свои отношения с Пеллегрини хорошими и выразил надежду, что в скором времени будет играть в стартовом составе команды.

В июле английский клуб объявил о переходе Ярмоленко. Сумма трансфера, по информации СМИсоставляла около 20 млн евро.

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