Наставник Вест Хэма о Ярмоленко: Он способен стать топ-игроком

Пеллегрини убежден, что от Ярмоленко нужно требовать большего

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини заявил о том, что украинский полузащитник команды Андрей Ярмоленко способен стать топ-футболистом.

Чилийский специалист напомнил, что он говорил о необходимости нескольких недель для исполнителя, чтобы заиграть в английской Премьер-лиге (АПЛ), сообщает Football.London.

По словам рулевого лондонского коллектива, у полузащитника есть сильные качества, но в АПЛ нужно больше, а именно - темп и тактические нюансы. Как считает тренер, Ярмоленко их проявил в предыдущем матче за клуб.

"Полагаю, что с таким выступлением мы должны требовать от него больше, потому что он способен стать топ-игроком", - убежден Пеллегрини.

Ранее Ярмоленко стал героем матча Эвертон - Вест Хэм, оформив дубль. Тем самым Молотобойцы набрали первые очки в новом сезоне Премьер-лиги, выиграв 3:1.

Комментируя выступление украинского полузащитника, Пеллегрини отметил, что когда он решил, что футболист готов играть в основе, тот доказал это своим выступлением.