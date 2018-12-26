Наставник турецкого клуба настоял на покупке Селезнева - СМИ Сегодня, 17:04 131 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook Рулевого Ризеспора интересует только Селезнев - медиа

Главный тренер Ризеспора Окан Бурук настаивает на покупке украинского нападающего Акхисар Беледие Евгения Селезнева, сообщает Fanatik.

По информации издания, рулевого турецкой команды не устраивает качество игры своих нынешних форвардов Ведата Мурича и украинца Александра Гладкого.

Как отмечает медиа, руководство клуба предложило наставнику множество имен для усиления атаки, но тот хочет подписать только Селезнева.

Ранее сообщалось, что Галатасарай близок к подписанию украинца, но затем появилась информация, что на игрока претендуют другие турецкие клубы - Гезтепе, Ризеспор и Бурсаспор.

Впоследствии агент Евгения Селезнева Иван Пироженко опроверг информацию о том, что его клиент перейдет в турецкий Ризеспор. По его словам, команда футболиста пытается договориться о трансфере в турецкий Галатасарай.

Накануне СМИ узнали, что нападающий в ближайшее время подпишет контракт со стамбульским Галатасараем.