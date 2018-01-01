Наставник Шальке прокомментировал нерегулярные выступления Коноплянки за команду Сегодня, 15:39 39 Цей матеріал також доступний українською Тедеско рассчитывает на Коноплянкую (справа)

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско заявил, что рассчитывает на украинского полузащитника Евгения Коноплянки, несмотря на его нерегулярные выступления в основном составе команды.

В комментарии Сегодня специалист отметил, что 29-летний футболист забил в недавнем матче за сборную против Словакии, поэтому у украинских болельщиков нет поводов для волнения по поводу формы игрока.

Рулевой немецкого коллектива напомнил, что в прошлом сезоне Коноплянка провел 30 матчей за клуб, добавив, что украинец появляется на поле не так уж редко.

"У нас в команде много нападающих. Каждый получает игровую практику. Всему свое время. Да, вполне сознательно [называю его нападающим]. Седьмой номер — для меня это фланговый нападающий", - подчеркнул Тедеско.

Наставник Шальке также заявил, что у него нет никаких претензий к Коноплянке. По его словам, он - отличный футболист. Вместе с тем, тренер не сказал, когда полузащитник выйдет в основном составе.

На прошлых выходных гельзенкирхенская команда со счетом 5:2 разгромила Нюрнберг на своем поле. Украинский игрок просидел весь матч на скамейке запасных.