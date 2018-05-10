Наставник Шахтера высказался о завоевании Кубка Украины

Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека прокомментировал финальный матч Кубка Украины против киевского Динамо, в котором его команда одержала победу, завоевав трофей, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

"Прежде всего отмечу отличное зрелище: полный стадион, фантастическая атмосфера, болельщики поддерживали свои команды – великолепный праздник! Соперники уважали друг друга, не возникло конфликтов и проблем... Мы заслуженно выиграли, поскольку все 90 минут были лучше и ближе к забитым мячам", - сказал Фонсека.

По его мнению, первый тайм получился тактическим и без явных голевых моментов, а второй Шахтер во всех аспектах провел сильнее Динамо.

"Уверен в абсолютной закономерности нашей победы", - подчеркнул наставник Шахтера.

Отвечая на вопрос журналистов, принципиально ли для Шахтера взять верх над Динамо в последнем туре чемпионата, Фонсека отметил, что команде нужно выиграть еще один матч.

"Предстоит сложная встреча с Вересом. Мы хотим победить, и если это произойдет, то в последнем туре уже не будет такой надобности. Завтра же начинаем готовиться к ближайшему поединку", - сказал он.

Также тренер Шахтера прокомментировал слухи об интересе к нему английских клубов.

"Абсолютно нормально, когда существует интерес из других стран. Мы побеждаем здесь, провели отличную кампанию в Лиге чемпионов. На данный момент я полностью сфокусирован на Шахтере. Главное для нас – выиграть чемпионат", - сказал Фонсека.

Напомним, Шахтер со счетом 2:0 выиграл рекордный 12-й Кубок Украины, обойдя по этому показателю Динамо, у которого 11 побед в турнире.

На днях СМИ написали, что Фонсека является главным фаворитом на пост менеджера лондонского Арсенала. В свою очередь, Бенфика якобы включила рулевого Шахтера в список потенциальных кандидатов на пост наставника команды.

Сообщалось, что Фонсека заинтересовал Монако в качестве потенциального рулевого команды. Ранее тренер стал одним из кандидатов на пост наставника итальянского Наполи. Донецкий клуб предложил новый контракт специалисту с зарплатой 9 млн евро в год, но тот еще не определился со своим будущим.

Ранее португалец не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить тренера уже этим летом.