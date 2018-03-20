Наставник Шахтера вошел в тройку лучших тренеров Португалии по итогам года

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека занял второе место в борьбе за премию лучшего тренера 2017 года в Португалии.
Как сообщает Zerozero.pt, наставник донецкого клуба проиграл только Леонарду Жардиму, который в 2017 году привел Монако к чемпионству во Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл Ювентусу.
Фонсека вместе с Шахтером в 2017 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл Сельте. Также "Горняки" уже осенью преодолели групповой этап Лиги чемпионов.
На третьем месте в голосовании оказался наставник Бенфики Руи Витория. Отметим, что главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо вовсе не попал в тройку лучших.
На прошлой неделе Шахтер предложил главному тренеру клуба Паулу Фонсеке продлить контракт, но португальский наставник ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.
Ранее Паулу Фонсека не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить португальца уже этим летом.
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