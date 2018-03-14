Наставник Шахтера прокомментировал вылет из Лиги Чемпионов

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после матча против итальянском Ромы, в котором горняки уступили со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба ФК Шахтер, Фонсека поздравил Рому с победой, но отметил, что его команда доминировала на поле.

"Прежде всего хочу поздравить соперника и пожелать ему больших успехов на следующей стадии. Честно говоря, я стараюсь анализировать игру в целом, а не одной команды. Рома реализовала один момент, когда мы позволили им воспользоваться. В общем же я увидел, что Шахтер доминировал на поле. Мы завершили матч вдесятером, если не ошибаюсь, владели мячом больше 60 процентов времени и до финального свистка продолжали прижимать хозяев к их штрафной", - заявил тренер.

Он отметил также, что хотел бы продолжить работать в Шахтере, но еще не знаком с мнением руководства на этот счет.

"Я не уточнял этого. Мне очень нравится быть в Шахтере, в Украине, нравятся люди здесь. Посмотрим, ближайшее будущее все покажет", - заявил Фонсека.

Он также подтвердил, что следующем сезоне Бернард покинет команду.

"Да, к сожалению, Бернард нас покинет. Его уже некоторое время беспокоит проблема с плечом, будет сделана операция. Он провел два отличных сезона, и эта потеря значительна для команды. Однако мы постараемся найти решение: на этой позиции будет другой футболист", - заявил тренер.

Напомним, 13 марта донецкий Шахтер проиграл на выезде итальянской Роме и покинул Лигу Чемпионов.