Наставник Шахтера прокомментировал слухи о своем уходе

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Фонсека подтвердил информацию о предложении Шахтера продлить контракт

Фонсека подтвердил информацию о предложении Шахтера продлить контракт

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека заявил о том, что еще не решил, стоит ли ему оставаться в клубе летом 2018 года, когда закончится его контракт.

Португальский специалист подтвердил информацию о том, что чемпион Украины предложил ему подписать новое соглашение, и признал, что стороны ведут переговоры, сообщает Desporto.

"Есть два варианта - уйти или остаться. У меня есть предложения от других клубов, но я должен подумать, что будет лучше для моей карьеры. Мы еще боремся за чемпионство, и я хочу принять решение холодной головой", - пояснил Фонсека.

Наставник Шахтера отметил, что чувствует, как его ценят в Украине, и ему нравится этот опыт, однако он также надеется, что однажды вернется на родину в португальское первенство.

Сообщалось, что "Горняки" предложили Фонсеке продлить контракт на два года, но тренер ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.

Ранее специалист не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить португальца уже этим летом.

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