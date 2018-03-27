Наставник Шахтера прокомментировал слухи о своем уходе

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека заявил о том, что еще не решил, стоит ли ему оставаться в клубе летом 2018 года, когда закончится его контракт.
Португальский специалист подтвердил информацию о том, что чемпион Украины предложил ему подписать новое соглашение, и признал, что стороны ведут переговоры, сообщает Desporto.
"Есть два варианта - уйти или остаться. У меня есть предложения от других клубов, но я должен подумать, что будет лучше для моей карьеры. Мы еще боремся за чемпионство, и я хочу принять решение холодной головой", - пояснил Фонсека.
Наставник Шахтера отметил, что чувствует, как его ценят в Украине, и ему нравится этот опыт, однако он также надеется, что однажды вернется на родину в португальское первенство.
Сообщалось, что "Горняки" предложили Фонсеке продлить контракт на два года, но тренер ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.
Ранее специалист не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить португальца уже этим летом.
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