Наставник Шахтера прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего

Фонсека пока не знает, останется ли он в Шахтере

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сообщил, что через два дня расскажет, останется ли работать во главе донецкой команды.

Португальский специалист дал понять, что не знает, продолжит ли он исполнять обязанности рулевого чемпиона Украины по завершении текущего сезона, сообщает FootballHub.

Тренер @FCShakhtar Паулу Фонсека: Важке запитання про моє майбутнє. Чи можу вам відповісти через 2 дні?https://t.co/F7N6aWNfeX — FootballHub (@FootballHub_Ua) 15 мая 2018 г.

"Тяжелый вопрос о моем будущем. Могу ли ответить вам через два дня?", - спросил Фонсека.

Накануне СМИ рассказали, что Вест Хэм обсудил с главным тренером Шахтера перспективы его назначения менеджером английской команды.

На днях журналист Константин Андриюк со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом.

Ранее появилась информация, что "Горняки" предложили наставнику продлить контракт на два года, но тот ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.