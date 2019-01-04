Наставник Шахтера отказался возглавить португальский гранд - СМИ Сегодня, 19:52 154 Цей матеріал також доступний українською Агент Фонсеки отрицает наличие контактов с Бенфикой

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека ответил отказом на приглашение возглавить португальскую Бенфику, сообщает Diario de Noticias.

По информации медиа, лиссабонский клуб контактировал со специалистом 3 января, но тот отказался обсуждать возможность этой работы, поскольку не намерен покидать "Горняков".

Агент Фонсеки Марко Абреу в комментарии Mais Futebol отрицает то, что у него или самого тренера вообще были какие-либо контакты с Бенфикой.

"В данный момент у Паулу есть соглашение с Шахтером еще на полтора года, и он сосредоточен на целях этого клуба", - отметил представитель специалиста.

Директор по связям с общественностью Бенфики Луиш Бернарду также опроверг то, что португальская сторона контактировала с Фонсекой и его агентом.

Ранее наставник Шахтера заявил о том, что решил подписать новый контракт с донецким клубом в минувшем году, потому что почувствовал себя мотивированным.