Наставник Шахтера отказался возглавить английскую команду - журналист

Авторитетный футбольный журналист Гильем Балаге заявил о том, что наставник Шахтера Паулу Фонсека отказался возглавить английский Эвертон.

В интервью FootballHub испанец подтвердил, что Эвертон действительно хотел пригласить португальского тренера, но тот ответил отказом.

"Нет" от Фонсеки прозвучало рано в этих переговорах. Я знаю, что была заинтересованность от Арсенала и Вест Хэма на предмет возможности переговоров", - добавил Балаге.

По словам журналиста, выглядело все так, что рулевой "Горняков" хотел работать в Испании - возможно, в Севилье, для старта перед более видным клубом. Он также выразил удивление, что Фонсека решил подписать новый контракт с Шахтером.

Недавно главный тренер донецкого коллектива Паулу Фонсека подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на два года.

Специалист работает с Шахтером с лета 2016 года. За это время португалец привел команду к двум чемпионским титулам Премьер-лиги, выиграл два Кубка и один Суперкубок Украины, а также доходил до 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов.