Наставник Шахтера остался претендентом на пост рулевого итальянского гранда - СМИ

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека по-прежнему рассматривается Наполи в качестве нового наставника команды, сообщает ITASportPress со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации медиа, другие кандидатуры на этот пост - Унаи Эмери из ПСЖ, Марко Джампаоло из Сампдории и Леонардо Семпличи из СПАЛа.

Как утверждает издание, нынешний главный тренер Наполи Маурицио Сарри требует повышения оклада в новом контракте, который хочет продлить президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Специалистом интересуются Челси и Монако.

На днях СМИ написали, что Фонсека является главным фаворитом на пост менеджера лондонского Арсенала. В свою очередь, Бенфика якобы включила рулевого Шахтера в список потенциальных кандидатов на пост наставника команды.

Сообщалось, что Фонсека заинтересовал Монако в качестве потенциального рулевого команды. Ранее тренер стал одним из кандидатов на пост наставника итальянского Наполи. Донецкий клуб предложил новый контракт специалисту с зарплатой 9 млн евро в год, но тот еще не определился со своим будущим.

Ранее португалец не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить тренера уже этим летом.