Наставник Шахтера определился со своим будущим - журналист

Журналист Константин Андриюк сообщил о том, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом.

Об этом Андриюк рассказал в футбольном шоу ТаТоТаке. По его словам, чемпиону Украины удалось уговорить португальского специалиста остаться.

Тем самым Фонсека подпишет новый трудовой договор с донецким клубом, детали которого неизвестны. Действующее соглашение заканчивается летом 2018 года.

Португальский тренер возглавил Шахтер в 2016 году. За это время он выиграл с командой два золотых дубля - победы в чемпионате и Кубке Украины по ходу одного сезона. В нынешней кампании "Горняки" под его руководством также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сообщалось, что лондонский Арсенал больше не изучает кандидатуру главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки в качестве нового менеджера своей команды.

Ранее появилась информация, что "Горняки" предложили наставнику продлить контракт на два года, но тот ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.