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Наставник Шахтера прокомментировал слухи о подписании экс-защитника Динамо

Сегодня, 18:01
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Наставник Шахтера прокомментировал слухи о подписании экс-защитника Динамо - фото

ФК Шахтер

Фонсека заявил, что не слышал о подписании Хачериди

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека высказался по поводу информации о том, что бывший защитник Динамо Евгений Хачериди близок к переходу в донецкий клуб.

Португальский специалист отметил, что для него это новость, и он никогда об этом не слышал, сообщает официальный сайт "Горняков".

"Я сразу вам скажу: у нас отличные центральные защитники", - добавил Фонсека.

Накануне появилась информация, что бывший оборонец Динамо близок к переходу в Шахтер.

Сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019-го года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе. 

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что ранее Шахтер хотел приобрести защитника, когда тот выступал за киевскую команду.

Теги:   Паулу Фонсека Евгений Хачериди Трансферы ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Футбол

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