Наставник Шахтера прокомментировал слухи о подписании экс-защитника Динамо
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека высказался по поводу информации о том, что бывший защитник Динамо Евгений Хачериди близок к переходу в донецкий клуб.
Португальский специалист отметил, что для него это новость, и он никогда об этом не слышал, сообщает официальный сайт "Горняков".
"Я сразу вам скажу: у нас отличные центральные защитники", - добавил Фонсека.
Накануне появилась информация, что бывший оборонец Динамо близок к переходу в Шахтер.
Сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019-го года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что ранее Шахтер хотел приобрести защитника, когда тот выступал за киевскую команду.