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Наставник Шахтера прокомментировал слухи о конфликте с Ракицким

Вчера, 18:05
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EPA

Фонсека отрицает конфликт с Ракицким

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека опроверг слухи о том, что конфликтовал с перешедшим в российский Зенит защитником Ярославом Ракицким.

В комментарии Tribuna.com португальский специалист отметил, что со стороны футболиста была инициатива администрации клуба связаться со мной, поскольку игрок хотел перейти в Зенит.

"Нужно закрыть уже раз и навсегда этот вопрос. Не было никакого конфликта с Ракицким. Ни в коем случае не было конфликта между нами", - заверил Фонсека.

В январе Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. СМИ узнали, что за свой переход футболист получил подписной бонус в размере 5 млн евро.

Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Ранее наставник Шахтера заявил, что Ракицкий сам захотел уйти из донецкого клуба.

Теги:   Зенит Паулу Фонсека Трансферы ФК Шахтер Футбол

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