Наставник сборной Беларуси по футболу продекламировал стих Тараса Шевченко

Игорь Криушенко признался, что у него есть украинские корни

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко признался в любви к творчеству украинского писателя Тараса Шевченко.

Во время интервью Комсомольской правде в Беларуси специалист признался, что когда-то уже декламировал стихи во время интервью, но тогда это было творчество Сергея Есенина и Кондрата Крапивы. Теперь же тренер остановил свой выбор на Тарасе Шевченко.

"Тарас Шевченко.

Как умру, похороните

На Украине милой.

Посреди широкой степи

Выройте могилу,

Чтоб лежать мне на кургане. Над рекой могучей,

Чтобы слышать, как бушует Старый Днепр под кручей.

Во мне есть и украинская кровь, наверное, поэтому интересовался творчеством Шевченко. К тому же учился во время СССР, тогда изучали культуру всех народов", - сказал Криушенко.

На этой неделе сборная Беларуси одержала выездную обеду над Люксембургом и сделала большой шаг к повышению в классе в Лиге наций.