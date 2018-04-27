Наставник ПСЖ объявил об отставке

Главный тренер Пари Сен-Жермен Унаи Эмери покинет свой пост по завершении текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, стороны расстались по взаимному согласию.

Специалист возглавил парижскую команду летом 2016 года после работы с Севильей. За это время он выиграл титул чемпиона Франции, кубок страны, два Кубка французской Лиги, а также два Суперкубка Франции. 8 мая ПСЖ может стать победителем еще одного кубка страны.

Недавно появилась информация, что руководство Пари Сен-Жермен уже определилось с тем, кто заменит Эмери на должности главного тренера. Источник не называет конкретного имени, при этом исключив несколько вариантов. Следующим тренером ПСЖ точно будет не итальянец, а это исключает кандидатуры Карло Анчелотти, Антонио Конте (Челси) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

Как сообщают СМИ, скорее всего, ПСЖ возглавит экс-наставник Боруссии Дортмунд Томас Тухель. Также не исключается приход на тренерский мостик менеджера Арсенала Арсена Венгера.

Ранее Венгер объявил о своей отставке, которая состоится по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой.