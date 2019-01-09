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Наставник покинул команду украинской Премьер-лиги спустя три месяца после назначения

Сегодня, 17:07
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Грозный возглавил Арсенал 1 октября 2018 года

Фото: ФК Арсенал-Киев

Киевский Арсенал расстался с главным тренером Вячеславом Грозным спустя три месяца после своего назначения.

Об этом Sport Arena сообщил президент клуба украинской Премьер-лиги Ивица Пирич. По его словам, специалист приходил на пост рулевого команды на три месяца.

"Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", - добавил функционер.

Пирич отметил, что Арсенал уже занимается поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост. Президент киевского клуба признался, что среди потенциальных преемников Грозного рассматриваются зарубежные тренеры, но в приоритете украинский специалист.

В сентябре итальянец Фабрицио Раванелли покинул пост наставника команды, которая была безоговорочным аутсайдером чемпионата Украины, набрав всего четыре очка в 10-ти турах. 

1 октября Арсенал-Киев объявил о назначении новым главным тренером Вячеслава Грозного. Под его руководством коллектив остался на последнем, 12-м месте с восемью очками.

Теги:   Арсенал (Киев) Премьер-лига Украины Футбол

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