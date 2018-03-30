Наставник одного из ведущих клубов Украины прокомментировал шансы сменить работу

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб заявил о том, что готов рассмотреть предложение о работе от клуба с более амбициозными целями, чем его нынешняя команда.

В интервью Футбол 24 специалист признался, что думает об изменениях в своей жизни и возможности возглавить другой амбициозный проект. По его словам, каждый новый год в луганском клубе - это вызов, но в последние три года ему удается давать с Зарей результат.

"Если мне поступит серьезное предложение – почему бы ее не рассмотреть? Может все получиться, может не получиться ничего. Но, как говорится, попытка – не пытка. Шанс дается для того, чтобы двигаться дальше", - добавил Вернидуб.

Наставник Зари также подтвердил, что ему приятно слышать призывы болельщиков трудоустроить его в Динамо или сборной Украины.

Действующий трудовой договор Вернидуба с луганским клубом заканчивается летом 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что главный тренер Зари стал одним из претендентов на пост нового наставника Динамо.