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Наставник одного из ведущих клубов украинской Премьер-лиги уйдет в случае невыхода в еврокубки - СМИ

Вчера, 21:51
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Наставник одного из ведущих клубов украинской Премьер-лиги уйдет в случае невыхода в еврокубки - СМИ - фото

ФК Заря

Вернидуб получил ультиматум от президента Зари

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб будет уволен, если команда не выйдет в еврокубки по итогам сезона, сообщает Zarya.lg.ua.

По информации портала, президент луганского клуба Евгений Геллер поставил рулевому коллективу соответствующий ультиматум.

Как отмечает медиа, после вылета команды из полуфинала Кубка Украины от представителя Первой лиги Ингульца игроки и тренерский штаб будут оштрафованы. 

По данным ресурса, некоторых исполнителей после такого выступления могут перевести в дубль.

Сообщалось, что Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели.

Позже главный тренер Зари опроверг слухи о готовности уйти в отставку.

Теги:   Премьер-лига Украины Юрий Вернидуб ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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