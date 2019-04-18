Наставник одного из лидеров украинской Премьер-лиги приготовился к отставке - СМИ Сегодня, 14:26 441 Цей матеріал також доступний українською ФК Заря Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели, сообщает Zarya.lg.ua.



По информации портала, рулевого луганской команды и самих футболистов ожидает денежный штраф, а сам специалист не явился на пресс-конференцию после вылета из Кубка Украины.

Как отмечает ресурс, окончательное решение о судьбе наставника будет принято после его разговора с президентом клуба Евгением Геллером.

По данным медиа, до конца сезона исполняющим обязанности главного тренер может стать Александр Грицай или Сергей Попов.

Накануне финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги Ингулец, который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги (УПЛ) Зарю.

По итогам 24-х туров УПЛ луганский клуб занимает пятое место в зоне Лиги Европы, опережая ближайшего преследователя Львов на два очка.