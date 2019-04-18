Наставник одного из лидеров украинской Премьер-лиги приготовился к отставке - СМИ
Главный тренер Зари Юрий Вернидуб может уйти в отставку до конца текущей недели, сообщает Zarya.lg.ua.
По информации портала, рулевого луганской команды и самих футболистов ожидает денежный штраф, а сам специалист не явился на пресс-конференцию после вылета из Кубка Украины.
Как отмечает ресурс, окончательное решение о судьбе наставника будет принято после его разговора с президентом клуба Евгением Геллером.
По данным медиа, до конца сезона исполняющим обязанности главного тренер может стать Александр Грицай или Сергей Попов.
Накануне финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги Ингулец, который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги (УПЛ) Зарю.
По итогам 24-х туров УПЛ луганский клуб занимает пятое место в зоне Лиги Европы, опережая ближайшего преследователя Львов на два очка.