Наставник Милана объявил об отставке Сегодня, 15:41 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jennifer Lorenzini Гаттузо отказался от денег за оставшиеся два года контракта с Миланом REUTERS/Jennifer Lorenzini

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо объявил, что покидает свой пост.



Специалист отметил, что ему было нелегко принять такое решение, назвав его тяжелым, но взвешенным, сообщает La Repubblica.

«Определенного момента, когда это решение созрело, не было. Это итог всех 18-ти месяцев у руля команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие», — заявил Гаттузо.

По словам тренера, он отказался от двух лет работы с коллективом, которые оставались у него по контракту, поскольку его история отношений с клубом никогда не будет упираться в деньги.

По итогам минувшего на прошлых выходных чемпионата Италии Милан, несмотря на победу над СПАЛом 3:2, занял пятое место и оказался за бортом Лиги чемпионов.

Осенью 2018-го года сообщалось, что экс-наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить итальянскую команду.