Наставник Ливерпуля прокомментировал поражение от Реала в финале Лиги чемпионов

Главный тренер футбольной команды Ливерпуль (Англия) Юрген Клопп прокомментировал неудачу своей команды в финале Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:3).

"Хочу поздравить Реал - они выиграли Лигу чемпионов. Знаете, когда ты уступаешь, то это не значит, что проигрываешь. Нам не повезло, когда травмировался Салах. Ребята были шокированы этим. И Реал пытался это использовать. Ребята старались перестроиться, после перерыва у нас были неплохие отрезки в игре, у нас были шансы. Но потом были эти голы, странные голы. Что же - так бывает", - сказал Клопп на пресс-конференции, передает Sportarena.

Тренер Ливерпуля подчеркнул, что травма нападающего Мохамеда Салаха, которую он получил в первом тайме игры, была ужасной для команды и подчеркнул, что "нельзя сказать, что было бы, если бы Салах остался на поле".

"В начале поединка мы достойно соперничали с Реалом: комбинировали, исполняли хорошие передачи, атаковали. Но через десять лет никто не вспомнит, как мы проиграли. Все будут знать только лишь о факте нашего поражения", - сказал Клопп.

Относительно двух грубейших ошибок вратаря Лориса Кариуса, немецкий тренер сказал, что "ошибки были очевидными, и сам Лорис это понимает".

"Но в этот момент не стоит уделять этому внимание - сегодня просто был не его вечер. Тем не менее, мы поддержали его, мы остаемся с ним. И, я надеюсь, со временем многие забудут это", - подчеркнул Клопп.

"Изменил ли бы что-то перед финалом? Нет, ничего. Что я сейчас чувствую? Я не какой-то особенный и уже проигрывал матчи. Я помню, каково это. Больше всего неприятен вечер после игры, когда возвращаешься домой. И наша дорога домой сейчас будет очень неприятной. Мы проиграли, мы потеряли Салаха, а Египет потерял своего игрока перед чемпионатом мира", - подытожил наставник Ливерпуля.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.