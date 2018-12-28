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Наставник Ювентуса отреагировал на слухи о Манчестер Юнайтед

Сегодня, 20:16
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Аллегри заявил, что счастлив в Ювентусе

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о том, что ему интересна работа менеджером Манчестер Юнайтед.

На пресс-конференции перед матчем своей команды против Сампдории в чемпионате Италии специалист отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе, сообщает Football Italia.

"Мы делаем великие вещи вместе с Ювентусом и продолжаем делать это. Не в последнюю очередь потому, что сейчас только декабрь, и впереди еще много матчей до конца сезона", - добавил Аллегри.

Ранее Жозе Моуриньо покинул пост менеджера Манчестер Юнайтед, который по итогам 19-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков. 

Позже английскую команду в качестве менеджера возглавил бывший нападающий клуба и экс-наставник его резервной команды Оле-Гуннар Солскьяер.

Накануне появилась информация ESPN, что руководство команды хочет видеть у руля коллектива главного тренера туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри или менеджера лондонского Тоттенхема Маурисио Почеттино.

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