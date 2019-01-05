Наставник испанской команды выступил за сохранение вратаря сборной Украины Сегодня, 01:30 95 Цей матеріал також доступний українською Наставник Леганеса заверил, что Лунин счастлив в команде Фото: ФК Леганес via Facebook

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино заявил о желании сохранить в команде арендованного у Реала вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Специалист признал, что его коллектив получает выгоду из приобретения голкипера Реалом, но отметил необходимость думать о том, что лучше для его команды, тогда как удовлетворить все стороны, уточнил он, в такой ситуации трудно, сообщает Mundo Deportivo.

"Я хотел бы, чтобы он остался, думаю, у нас есть два хороших вратаря, хотя нам и нужно усилить эту позицию. Но если мы хотим подписать третьего кипера, насколько нам нужен Лунин, который готов играть?", - задается вопросом Пеллегрино.

По словам наставника Леганеса, 19-летний украинский страж ворот счастлив в команде, и он растет, чему способствует и сам клуб финансовыми вложениями и работой, чтобы тот узнал лигу, поля, стили игры и выучил язык.

Ранее СМИ узнали, что Реал рассматривает возможность возвращения Лунина в январе 2019 года, поскольку мадридцев не устраивает то, что за два первых месяца аренды голкипер провел лишь один официальный матч.

Позже появилась информация, что Леганес намерен подписать этой зимой нового вратаря, тогда как украинец не хочет возвращаться в Реал этой зимой.