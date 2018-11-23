Наставник и одноклубники Зозули обвинили арбитров в предвзятости к украинцу

Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис и его подопечные Хавьер Акунья и Йон Эрисе обвинили испанских арбитров в предвзятом отношении к украинскому нападающему клуба Роману Зозуле.

Рулевой Альбасете считает, что в эпизоде с экс-форвардом Днепра в прошлом туре против Луго был чистый пенальти, хотя рефери предупредил игрока, усмотрев симуляцию, сообщает El Digital de Albacete.

"Я встревожен справедливостью решений по поводу Зозули, хотя знаю, что так происходит не по злой воле арбитров. Нет никакого преследования моих подопечных, но знаю, что к украинцу не относятся справедливо", - убежден Луис Мигель Рамис.

В свою очередь, нападающий Хавьер Акунья заявил о том, что игроки Альбасете устали от того, что арбитры не наказывают соперников за нарушения на Зозуле.

Ранее полузащитник Йон Эрисе раскритиковал судей за то, что те "почти не фиксируют на украинце фолы". По его мнению, судьи свистят, когда нападающий нарушает правила, но не свистят, когда фолят на нем.

Ранее Зозуля забил гол в матче испанской Сегунды, в котором его Альбасете обыграл Химнастик со счетом 2:0.