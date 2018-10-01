Наставник еще одного клуба Премьер-лиги оказался на грани увольнения - СМИ

Александр Рябоконь близок к увольнению с поста главного тренера Десны

Главный тренер Десны Александр Рябоконь может быть отправлен в отставку уже на этой неделе, сообщает Спортивка.

По информации источника, руководство черниговского клуба недовольно результатами команды в текущем сезоне. Судьба Рябоконя будет зависеть от результата Десны в матче против Львова, который состоится 7 октября. Руководство Десны рассчитывает на попадание клуба в еврокубки по итогам сезона.

На данный момент Десна идет на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав девять очков за десять туров. В последних пяти матчах черниговская команда одержала две победы и трижды проиграла.

Напомним, в последнем своем матче в чемпионате Украины Десна дома проиграла полтавской Ворскле со счетом 0:2.

Ранее в отставку ушел главный тренер киевского Арсенала итальянец Фабрицио Раванелли. На его пост уже получил назначение украинский специалист Вячеслав Грозный.