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Наставник Динамо стал кандидатом на пост тренера российской команды — СМИ

Сегодня, 19:47
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Наставник Динамо стал кандидатом на пост тренера российской команды — СМИ - фото

ФК Динамо via Facebook

Хацкевич может возглавить Рубин после ухода из Динамо

Наставник Динамо Александр Хацкевич рассматривается российским Рубином среди кандидатов на пост нового главного тренера команды, сообщает Спорт-Экспресс.

По информации издания, казанский клуб может остаться без рулевого команды Курбана Бердыева, поскольку тот не хочет идти на понижение зарплаты.

Действующий трудовой договор белорусского специалиста с Динамо заканчивается летом 2019-го года. О других кандидатах не сообщается.

Накануне сообщалось, что киевский клуб изучает возможность назначения на пост наставника команды иностранного тренера.

Ранее появилась информация, что Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева в качестве кандидата на пост наставника.

Перед этим СМИ узнали, что спортивный директор киевского клуба Алексей Михайличенко отказался возглавить команду.

Теги:   Рубин Казань Александр Хацкевич ФК Динамо (Киев) Футбол

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