Наставник Динамо стал кандидатом на пост тренера российской команды — СМИ
Наставник Динамо Александр Хацкевич рассматривается российским Рубином среди кандидатов на пост нового главного тренера команды, сообщает Спорт-Экспресс.
По информации издания, казанский клуб может остаться без рулевого команды Курбана Бердыева, поскольку тот не хочет идти на понижение зарплаты.
Действующий трудовой договор белорусского специалиста с Динамо заканчивается летом 2019-го года. О других кандидатах не сообщается.
Накануне сообщалось, что киевский клуб изучает возможность назначения на пост наставника команды иностранного тренера.
Ранее появилась информация, что Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева в качестве кандидата на пост наставника.
Перед этим СМИ узнали, что спортивный директор киевского клуба Алексей Михайличенко отказался возглавить команду.