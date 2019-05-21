Наставник Динамо стал кандидатом на пост тренера российской команды — СМИ Сегодня, 19:47 632 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Хацкевич может возглавить Рубин после ухода из Динамо ФК Динамо via Facebook

Наставник Динамо Александр Хацкевич рассматривается российским Рубином среди кандидатов на пост нового главного тренера команды, сообщает Спорт-Экспресс.

По информации издания, казанский клуб может остаться без рулевого команды Курбана Бердыева, поскольку тот не хочет идти на понижение зарплаты.

Действующий трудовой договор белорусского специалиста с Динамо заканчивается летом 2019-го года. О других кандидатах не сообщается.

Накануне сообщалось, что киевский клуб изучает возможность назначения на пост наставника команды иностранного тренера.

Ранее появилась информация, что Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева в качестве кандидата на пост наставника.

Перед этим СМИ узнали, что спортивный директор киевского клуба Алексей Михайличенко отказался возглавить команду.