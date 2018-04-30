Наставник Динамо прояснил ситуацию с будущим нападающего

Хацкевич убежден, что Мбокани еще поможет Динамо в этом сезоне

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил о том, что решение о будущем в команде нападающего Дьемерси Мбокани будет приниматься в конце сезона по завершении последнего матча.

В комментарии программе Профутбол на телеканале 2+2 специалист отметил, что конголезский футболист набрал хорошую форму, поскольку хорошо тренировался.

Наставник указал на то, что у форварда было три момента в предыдущем поединке коллектива против Ворсклы в 29-м туре украинской Премьер-лиги, один из которых тот реализовал. Тем самым игрок забил победный мяч.

"Главное, что у него есть эти моменты. Концовка сезона достаточно напряженная: каждая игра, как финал. Мбокани нам еще поможет в этом сезоне", - убежден Хацкевич.

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Недавно нападающий заявил, что готов остаться в команде, если клуб предложит ему "хороший" контракт.

В феврале президент Динамо Игорь Суркис выразил убеждение, что нападающий в своих лучших кондициях мог бы помочь команде еще два-три сезона. "Мне пока сложно говорить о его будущем. Как бы мы ни заключили контракт, он потом все время будет отдыхать. Нужно думать", - добавил функционер.

Ранее Суркис выразил сомнения, что защитник Евгений Хачериди, Мбокани и еще один форвард Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.