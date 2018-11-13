13 ноября 2018, вторник

Наставник Динамо назвал число команд для "полноценного" по его мнению чемпионата Украины

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Хацкевич выступает за увеличение участников УПЛ

Хацкевич выступает за увеличение участников УПЛ

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что в украинской Премьер-лиге (УПЛ) должны выступать не 12, как сейчас, а 16 команд.

В комментарии Команда №1 специалист заявил о том, что состав участников высшего дивизиона страны нужно увеличить минимум на четыре коллектива.

"На мой взгляд, в Украине должен быть полноценный чемпионат минимум с 16-ю участниками", - отметил Хацкевич.

Минувшим летом заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский рассказал о планах по возвращению в Премьер-лигу 16-ти команд.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига решила увеличить количество участников с 2019 года. 

В апреле 2018 года было принято решение, что в сезоне 2018/19 годов в Премьер-лиге сыграют 12 клубов.

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