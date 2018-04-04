Наставник Боруссии рассказал о ситуации с возвращением Ярмоленко

Ярмоленко все еще не готов выйти на поле

Главный тренер Боруссии Дортмунд Петер Штогер заявил о том, что украинский полузащитник команды Андрей Ярмоленко не выйдет на поле в ближайшем матче чемпионата Германии против Штутгарта.

По словам рулевого немецкого коллектива, он исключает появление в поединке футболиста сборной Украины, сообщает Der Westen.

Матч дортмундской Боруссии против Штутгарта в рамках 29 тура чемпионата Германии состоится 8 апреля в 16.30 по киевскому времени.

Ранее Ярмоленко заявил о том, что 12 марта приступил к беговой работе после перенесенного повреждения. Недавно стало известно, что игрок возобновит тренировки после травмы в апреле.

Перед этим наставник Боруссии Петер Штогер подчеркнул что, исполнитель сборной Украины не вернется на поле "в ближайшие недели".

В январе Боруссия сообщила, что украинский футболист пропустит несколько недель из-за травмы сухожилия, полученной в матче Бундеслиги против Фрайбурга.