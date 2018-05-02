Наставник Баварии объявил о завершении тренерской карьеры

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Матч против Реала стал последним для Хайнкеса в Лиге чемпионов

Матч против Реала стал последним для Хайнкеса в Лиге чемпионов

Рулевой Баварии Юпп Хайнкес подтвердил то, что заканчивает тренерскую карьеру после того, как его команда уступила в полуфинале Лиги чемпионов Реалу.

72-летний специалист признался, что не думал о возможности вернуться к работе, когда в 2013 году встречался во главе Баварии с дортмундской Боруссией в финале Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Сегодня я могу с уверенностью сказать: это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Но все замечательно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение", - отметил Хайнкес.

Под руководством этого тренера Бавария четырежды выигрывала немецкое первенство и один раз Лигу чемпионов - в 2013 году. Также он возглавлял Реал, который привел к победе в главном еврокубке в 1998 году.

Хайнкес стал наставником мюнхенской команды в октябре 2017 года после увольнения предыдущего рулевого коллектива Карло Анчелотти.

Главным тренером Баварии с нового сезона станет нынешний наставник франкфуртского Айнтрахта Нико Ковач.

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