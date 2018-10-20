20 октября 2018, суббота

Наставник Барселоны прокомментировал слухи о возвращении Неймара

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Вальверде не исключил возвращение Неймара

Вальверде не исключил возвращение Неймара

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде назвал спекуляциями сообщения о том, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.

Отвечая на вопрос о слухах по поводу бразильского футболиста, специалист напомнил, что тренировал его всего 15 дней - столько времени прошло после его назначения рулевым команды до того, как форвард сменил обстановку, сообщает Marca. Он также подчеркнул, что сейчас трансферный рынок закрыт для того, чтобы подписывать новых исполнителей, и никто не знает, что произойдет.

"В любое время сезона хорошо задавать такие вопросы, но Неймар играет за другой клуб - это все спекуляции. Это трудно, я не знаю... Посмотрим", - отметил Вальверде.

Летом прошлого года Пари Сен-Жермен объявил о трансфере нападающего каталонского клуба за 222 млн евро, благодаря чему тот стал самым дорогим футболистом в истории. 

Недавно появилась информация, что Неймар намерен вернуться в Барселону. Бразильский футболист якобы по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

Как сообщают СМИ, лидеры каталонского коллектива положительно воспринимают возможное возвращение нападающего в состав чемпиона Испании.

Журнал Новое Время №38

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