Нас**ть на мнение пророссийских бродяг. Украинский клуб прокомментировал решение выгнать игрока, который болел за сборную России

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук высказался по поводу решения выгнать из клуба вратаря юношеской команды Михаила Готру, который поддерживал сборную России на ЧМ-2018.

На своей странице в Facebook функционер отметил, что принимал это решение лично, и поэтому вся ответственность за расторжение контракта с игроком лежит на нем.

"Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому нас**ть мне на мнение пророссийских бродяг, Бог им судья", - добавил Смалийчук.

Вице-президент Карпат также попросил болельщиков львовского клуба простить футболиста, ведь он уверен, что тот уже сожалеет о своем поступке.

Накануне стало известно, что из юношеской команды Карпат выгнали голкипера Михаила Готру за то, что он болел за сборную России на чемпионате мира-2018.

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram фотографии в поддержку хозяйки мундиаля-2018. Такое поведение не понравилось руководству клуба, за что его отчислили из команды.