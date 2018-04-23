Наполи победил Ювентус и вернул интригу в борьбе за чемпионство. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 22 апреля, состоялись шесть матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче игрового дня встречались единственные претенденты на чемпионство - Ювентус и Наполи. Туринцы имели четыре очка перевеса, поэтому неаполитанцам обязательно нужно было побеждать.

Почти весь матч держалась нулевая ничья, но на 90-й минуте Калиду Кулибали отличился после передачи Хосе Кальехона и принес Наполи победу. За четыре тура до конца чемпионата отставание неаполитанцев от Ювентуса в турнирной таблице сократилось до одного очка.

Ювентус — Наполи 0:1

Гол: Кулибали, 90

Ювентус: Буффон — Хёведес, Бенатья, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа — Хедира, Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46)

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи — Аллан (Рог, 80), Жоржиньо, Гамшик (Зьелински, 67) — Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье

Предупреждения: Асамоа, Бенатья, Пьянич — Альбиоль

Результаты других матчей 34-го тура Серии А:

Кальяри - Болонья 0:0

Лацио – Сампдория 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 32, де Врей, 43, Иммобиле, 85, 88.

Кьево – Интер 1:2

Голы: Степиньски, 90 – Икарди, 50, Перишич, 61.

Аталанта – Торино 2:1

Голы: Фрелер, 53, Госенс, 64 – Льяйич, 56.

Удинезе – Кротоне 1:2

Голы: Лазанья, 5 – Нванкво, 7, Фараони, 86.

Накануне в чемпионате Италии Милан на своем поле проиграл абсолютному аутсайдеру Беневенто, но победа не помогла гостям спастись от вылета.

Турнирное положение

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