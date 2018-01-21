Наполи удержался на первой позиции, Рома потеряла победу над Интером. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 21 января, были сыграны поединки 21-го тура итальянской Серии А.

Центральной встречей тура было противостояние Ромы и Интера, которые борются за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Несмотря на то, что хозяевами были футболисты Интера, но поле в первом тайме ситуацией владели игроки Ромы. Как следствие - гол Эль-Шаарави после ужасной ошибки защитника. У миланцев было несколько полумоментов, но реальных проблем Алиссону они создать не сумели.

Во втором тайме Интер попытался активизироваться, но опасные моменты до сих пор возникали крайне редко. Лишь на 74-й минуте миланцы вплотную подобрались к владениям римлян - их спасла штанга на пару с голкипером Алиссоном. После этого Интер реально прижал соперников и на 86-й все-таки смог отыграться - фланговую подачу замкнул Весино.

Интер - Рома 1:1

Голы: Весино, 86 - Эль-Шаарави, 31

Первым же матчем воскресенье было противостояние Аталанты и лидеров чемпионата - Наполи. Матч не изобиловал голевыми моментами, а первый тайм выдался особенно скучным. Во втором тайме неаполитанцы завладели преимуществом - Мертенс забил гол. Аталанта провела замены, которые немного освежили игру, но матч так и закончился минимальной победой Наполи.

Аталанта — Наполи 0:1

Гол: Мертенс, 65

Милан в матче с удалениями с обеих сторон победил Кальяри. Подопечные Дженнаро Гаттузо одержали вторую подряд победу в рамках Серии А и сумели обойти Аталанту, Торино и Фиорентину, выйдя на 7-е место.

Кальяри – Милан 1:2

Голы: Барелла, 8 — Кессье, 36 (с пенальти), 42

Лацио, который идет на третьей позиции, без особых проблем расправился с Кьево, забив в ворота соперников пять мячей.

Лацио – Кьево 5:1

Голы: Луис Альберто, 23, Пуччарелли, 25, Милинкович-Савич, 31, 63, Баштуш, 83, Нани 86

Остальные поединки:

Болонья – Беневенто 3:0

Голы: Дестро, 35, Де Мео, 73, Джемаили, 88

Удинезе – СПАЛ 1:1

Голы: Самир, 11 - Флоккари, 49

Сассуоло – Торино 1:1

Голы: Оби, 26 - Берарди, 54

Сампдория – Фиорентина 3:1

Голы: Куальярелла, 30, 60, 68 – Санчес, 80

Верона – Кротоне 0:3

Голы: Барберис, 3, Стоян, 54, Риччи, 67

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В 19-м туре Серии А Ювентус не позволил Наполи уйти в отрыв.

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