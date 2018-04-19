Наполи сократил отставание от Ювентуса. Результаты матчей чемпионата Италии

Ювентус потерял очки в матче с Кротоне

17-18 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи сократил отставание от Ювентуса в борьбе за чемпионство. Туринцы в отчетном туре не смогли победить на поле Кротоне, а неаполитанцы одержали волевую победу над Удинезе.

Отставание Наполи от Ювентуса за пять туров до конца чемпионата составляет четыре очка.

Кротоне — Ювентус 1:1

Голы: Сими, 64 — Алекс Сандро, 17

Наполи — Удинезе 4:2

Голы: Инсинье, 45+2, Альбиоль, 64, Милик, 70, Тонелли, 75 — Янкто, 41, Ингельссон, 55

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне - Рома, Лацио и Интер - синхронно одержали победы и свои позиции в таблице не изменили.

Интер — Кальяри 4:0

Голы: Канселу, 3, Икарди, 49, Брозович, 60, Перишич, 90

Рома — Дженоа 2:1

Голы: Ундер, 17, Зуканович, 52 (в свои ворота) — Лападула, 61

Фиорентина — Лацио 3:4

Голы: Верету, 16, 31 (с пенальти), 54 — Альберто, 39, 73, Касерес, 45+1, Андерсон, 70

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу:

Беневенто — Аталанта 0:3

Голы: Фройлер, 21, Муса, 49, Гомес, 67

Верона — Сассуоло 0:1

Гол: Лемос, 38

Сампдория — Болонья 1:0

Гол: Сапата, 90+3

СПАЛ - Кьево 0:0

Торино — Милан 1:1

Голы: Де Сильвестри, 70 - Бонавентура, 9

Напомним, в прошлом туре чемпионата Италии Ювентус разгромил Сампдорию, а Наполи не смог обыграть Милан.

Турнирное положение

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