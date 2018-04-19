Наполи сократил отставание от Ювентуса. Результаты матчей чемпионата Италии

17-18 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Наполи сократил отставание от Ювентуса в борьбе за чемпионство. Туринцы в отчетном туре не смогли победить на поле Кротоне, а неаполитанцы одержали волевую победу над Удинезе.
Отставание Наполи от Ювентуса за пять туров до конца чемпионата составляет четыре очка.
Кротоне — Ювентус 1:1
Голы: Сими, 64 — Алекс Сандро, 17
Наполи — Удинезе 4:2
Голы: Инсинье, 45+2, Альбиоль, 64, Милик, 70, Тонелли, 75 — Янкто, 41, Ингельссон, 55
Претенденты на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне - Рома, Лацио и Интер - синхронно одержали победы и свои позиции в таблице не изменили.
Интер — Кальяри 4:0
Голы: Канселу, 3, Икарди, 49, Брозович, 60, Перишич, 90
Рома — Дженоа 2:1
Голы: Ундер, 17, Зуканович, 52 (в свои ворота) — Лападула, 61
Фиорентина — Лацио 3:4
Голы: Верету, 16, 31 (с пенальти), 54 — Альберто, 39, 73, Касерес, 45+1, Андерсон, 70
Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу:
Беневенто — Аталанта 0:3
Голы: Фройлер, 21, Муса, 49, Гомес, 67
Верона — Сассуоло 0:1
Гол: Лемос, 38
Сампдория — Болонья 1:0
Гол: Сапата, 90+3
СПАЛ - Кьево 0:0
Торино — Милан 1:1
Голы: Де Сильвестри, 70 - Бонавентура, 9
Напомним, в прошлом туре чемпионата Италии Ювентус разгромил Сампдорию, а Наполи не смог обыграть Милан.
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