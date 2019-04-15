Наполи сократил отрыв от Ювентуса, Интер закрепился в зоне Лиги чемпионов. Результаты матчей чемпионата Италии 15 апреля, 00:24 320 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Daniele Mascolo Наполи победил Кьево 3:1 REUTERS/Daniele Mascolo

Состоялись шесть матчей 32 тура чемпионата Италии.

Наполи победил на выезде Кьево со счетом 3:1 и теперь отстает от Ювентуса, который накануне проиграл СПАЛу, на 17 очков.

В составе Наполи дублем отметился Кулибали и еще один гол забил Милик. Кьево избежал разгрома в добавленное арбитром время.

Идентичную победу со счетом 3:1 одержал Интер, победивший Фрозиноне. Авторами голов в составе миланского клуба стали Наингголан, Перишич и Весино. Интер закрепился на третьем месте, оторвавшись от Милана, который идет четвертым, на пять очков.

Торино - Кальяри - 1:1

Голы: Дзадза, 52 - Паволетти, 78

Удаление: Дзадза, 73 (Торино) - Пеллегрини, 82, Барелла, 90+2 (оба - Кальяри)

Фиорентина - Болонья - 0:0

Сампдория - Дженоа - 2:0

Голы: Дефрель, 3, Квальярелла, 53 (пен)

Удаление: Бираски (Дженоа), 51

Сассуоло - Парма - 0:0

Кьево - Наполи - 1:3

Голы: Царь, 90+2 - Кулибали, 15, 81, Милик, 64

Фрозиноне - Интер - 1:3

Голы: Кассата, 61 - Наингголан, 19 Перишич, 37 (пен), Весино, 90+3

Турнирная таблица

Накануне Ювентус проиграл СПАЛу 1:2 и упустил шанс досрочно оформить чемпионство.

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