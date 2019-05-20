Наполи разгромил Интер, Ювентус в четвертый раз подряд потерял очки. Результаты матчей чемпионата Италии
Состоялись матчи 37 тура чемпионата Италии.
Ювентус в четвертый раз подряд не смог победить в Серии, А после досрочно завоеванного чемпионства в 33 туре. На этот раз туринский клуб только за 10 минут до конца матча сумел спасти ничью в матче с Аталантой — 1:1.
Клуб из Бергамо остался на третьем месте и претендует на попадание в групповой турнир Лиги чемпионов.
Конкурент Аталанты за бронзовые награды Интер разгромно проиграл Наполи 1:4 и не смог воспользоваться осечкой команды Джан Пьеро Гасперини.
Несмотря на это, Интер остался на четвертой строчке, которая также позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов, опережая Милан на одно очко.
Удинезе — СПАЛ — 3:2
Голы: Соуза Самир, 6, Окака Чука, 31, 35 — Петанья, 53, Валоти, 59
Дженоа — Кальяри — 1:1
Голы: Кришито, 89 (пен) — Паволетти 40
Удаление: Песселья, 90+3
Сассуоло — Рома — 0:0
Кьево — Сампдория — 0:0
Удаление: Барба, 40 (Кьево)
Эмполи — Торино — 4:1
Голы: Аква, 27, Бриги, 65, Ди Лоренцо, 70, Капуто, 89 — Фальке, 56
Парма — Фиорентина — 1:0
Голы: Жерсон, 80 (аг.)
Милан — Фрозиноне — 2:0
Голы: Пйонтек, 57, Сусо, 67
Нереализованный пенальти: Чано, 50 (Фрозиноне)
Наполи — Интер — 4:1
Голы: Зелински, 16, Мартинес, 61, Руис, 71, 79 — Икарди, 81 (пен)
Ювентус — Аталанта — 1:1
Голы: Манджукич, 80 — Иличич, 33
Удаление: Бернардески, 90+3
Турнирная таблица
Ранее Ювентус объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри.
НВ