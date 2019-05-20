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Наполи разгромил Интер, Ювентус в четвертый раз подряд потерял очки. Результаты матчей чемпионата Италии

Сегодня, 00:16
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Наполи разгромил Интер, Ювентус в четвертый раз подряд потерял очки. Результаты матчей чемпионата Италии - фото

REUTERS/Massimo Pinca

Ювентус не смог победить Аталанту

Состоялись матчи 37 тура чемпионата Италии.

Ювентус в четвертый раз подряд не смог победить в Серии, А после досрочно завоеванного чемпионства в 33 туре. На этот раз туринский клуб только за 10 минут до конца матча сумел спасти ничью в матче с Аталантой — 1:1.

Клуб из Бергамо остался на третьем месте и претендует на попадание в групповой турнир Лиги чемпионов.

Конкурент Аталанты за бронзовые награды Интер разгромно проиграл Наполи 1:4 и не смог воспользоваться осечкой команды Джан Пьеро Гасперини.

Несмотря на это, Интер остался на четвертой строчке, которая также позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов, опережая Милан на одно очко.

Удинезе — СПАЛ — 3:2

Голы: Соуза Самир, 6, Окака Чука, 31, 35 — Петанья, 53, Валоти, 59

Дженоа — Кальяри — 1:1

Голы: Кришито, 89 (пен) — Паволетти 40

Удаление: Песселья, 90+3

Сассуоло — Рома — 0:0

Кьево — Сампдория — 0:0

Удаление: Барба, 40 (Кьево)

Эмполи — Торино — 4:1

Голы: Аква, 27, Бриги, 65, Ди Лоренцо, 70, Капуто, 89 — Фальке, 56

Парма — Фиорентина — 1:0

Голы: Жерсон, 80 (аг.)

Милан — Фрозиноне — 2:0

Голы: Пйонтек, 57, Сусо, 67

Нереализованный пенальти: Чано, 50 (Фрозиноне)

Наполи — Интер — 4:1

Голы: Зелински, 16, Мартинес, 61, Руис, 71, 79 — Икарди, 81 (пен)

Ювентус — Аталанта — 1:1

Голы: Манджукич, 80 — Иличич, 33

Удаление: Бернардески, 90+3

Турнирная таблица

Ранее Ювентус объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри.

НВ

Теги:   Чемпионат Италии Торино ФК Милан ФК Рома ФК Интер ФК Наполи ФК Ювентус

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