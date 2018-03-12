Наполи потерял очки во втором туре подряд. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 11 марта, состоялись восемь матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Центральный матч игрового дня прошел на Джузеппе Меацца - Интер принимал Наполи. Как и в первом круге, команды не смогли найти ключей к воротам друг друга, и игра закончилась ничьей 0:0.

Наполи после поражения от Ромы в прошлом матче потерял очки уже во втором туре подряд. По потерянным очкам Ювентус опережает неаполитанцев уже на четыре пункта.

Интер — Наполи 0:0

Интер: Ханданович — Канселу, Шкриниар, Миранда, Д'Амброзио — Брозович, Гальярдини — Кандрева (Валеро, 79), Рафинья (Эдер, 64), Перишич (Карамо, 86) — Икарди

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи — Аллан (Рог, 89), Жоржиньо, Гамшик (Зьелински, 71) — Кальехон, Мертенс (Милик, 87), Инсинье

Предупреждения: Гальярдини — Аллан, Инсинье, Альбиоль

Соперник Динамо в Лиге Европы - Лацио - спас ничью на Сардинии в матче с Кальяри. Решающий мяч на пятой компенсированной минуте забил форвард римлян Чиро Иммобиле.

Кальяри – Лацио 2:2

Голы: Паволетти, 25, Барелла, 74 (пен) – Чеппителли, 35 (аг), Иммобиле, 90

Во Флоренции Фиорентина принимала Беневенто и победила со счетом 1:0, после чего посвятила эту победу ушедшему из жизни экс-капитану Давиде Астори. Болельщики также подготовились почтить память своего футболиста - множество баннеров, а также аплодисменты на 13-й минуте - именно под этим номером играл Астори.

Фиорентина – Беневенто 1:0

Гол: Витор Хьюго, 25.

Результаты других матчей 28-го тура Серии А:

Верона – Кьево 1:0

Гол: Караччоло, 52.

Ювентус – Удинезе 2:0

Голы: Дибала, 29, 49.

Кротоне – Сампдория 4:1

Голы: Тротта, 6, 36, Стоян, 23, Вивиано, 85 (аг) – Сапата, 69

Сассуоло – СПАЛ 1:1

Голы: Эль-Бабакар, 31 – Антенуччи, 27

Болонья – Аталанта 0:1

Гол: де Рон, 83

Дженоа – Милан 0:1

Гол: Андре Силва, 90+4

Напомним, 28-й тур чемпионата Италии стартовал с разгромной победы Ромы над Торино.

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