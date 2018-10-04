Наполи одолел Ливерпуль, дубль Месси принес Барселоне победу в Лондоне. Результаты матчей Лиги чемпионов

В среду, 3 октября, состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов в группах A, B, C, D.
В квартете A вторые победы подряд одержали дортмундская Боруссия и Атлетико. Немецкая команда дома разгромила Монако со счетом 3:0, причем забила все три гола во втором тайме. Героем матча стал Марко Ройс, на счету которого забитый мяч и результативная передача.
Атлетико также забил трижды в ворота Брюгге, но пропустил один мяч. Дубль на счету Антуана Гризманна.
После двух туров у Боруссии и Атлетико по шесть очков, у Монако и Брюгге их пока нет.
Группа А
Боруссия Д — Монако 3:0
Голы: Бруун Ларсен, 51, Алькасер, 72, Ройс, 90+2.
Атлетико – Брюгге 3:1
Голы: Гризманн, 28, 67, Коке, 90+4 – Груневелд, 39
В центральном матче игрового дня Барселона обыграла Тоттенхэм. Уже на старте матча каталонцы вышли вперед благодаря ошибке вратаря "шпор" Уго Льориса и точному удару Коутиньо, а в средине тайма удвоили преимущество после гола Ракитича.
Тоттенхэм вернул интригу после перерыва после гола Кейна, но тут же пропустил от Месси. Лондонцы не сдались и после этого, вновь сократив отставание до минимума, но второй гол Месси на последней минуте лишил их шансов на очки.
В другом матче группы B Интер на выезде одержал волевую победу над ПСВ благодаря голам Наингголана и Икарди.
После двух туров Барселона и Интер имеют по шесть очков, Тоттенхэм и ПСВ пока их не набирали.
Группа B
ПСВ – Интер 1:2
Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60
Тоттенхэм — Барселона 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 — Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90
В группе C во втором туре состоялись две победы с минимальным счетом. Шальке на выезде благодаря голу Маккенни с паса Коноплянки одолел московский Локомотив, а Порту дома переиграл Галатасарай.
После двух туров у Порту и Шальке по шесть очков, у Галатасарая - три, у Локомотива - ни одного.
Группа C
Локомотив — Шальке 0:1
Гол: Маккенни, 88.
Порту — Галатасарай 1:0
Голы: Марега, 49.
После двух матчей в лидеры группы D вырвался Наполи. Случилось это благодаря победе неаполитанцев над Ливерпулем в домашнем матче. Команда Карло Анчелотти очень активно провела этот матч, создав множество моментов у ворот английской команды, но отличилась только раз - в концовке забил Инсинье. Ливерпуль за всю игру ни разу не пробил в створ ворот соперника.
В другом матче квартета ПСЖ уничтожил Црвену Звезду со счетом 6:1. Хет-трик в этом матче на свой счет записал Неймар.
Группа D
ПСЖ — Црвена Звезда 6:1
Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 — Марин, 74.
Наполи — Ливерпуль 1:0
Голы: Инсинье, 90.
Турнирное положение в группах A, B, C, D
Таблица сайта Myscore.com.ua
Напомним, украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка стал автором результативной передачи для единственного взятия ворот московского Локомотива в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
НВ
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