Наполи не позволил Ювентусу уйти в отрыв. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 8 апреля, шестью матчами завершился 31-й тур чемпионата Италии по футболу.

Наполи в драматичном матче вырвал победу над Кьево. До 89-й минуте команда Маурицио Сарри уступала со счетом 0:1, но за четыре минуты смогла не только спасти матч, но и вырвать победу. Победный гол на счету центрального защитника Амаду Диавара.

Набранные три очка позволили Наполи сохранить четырехочковое отставание от Ювентуса в турнирной таблице Серии А.

Наполи – Кьево 2:1

Голы: Милик, 89, Диавара, 90+3 – Степиньски, 73.

Наполи: Рейна – Хисай, Тонелли, Кулибали, Мариу Руй – Аллан (Зелиньски, 70), Диавара, Гамшик (Милик, 64) – Кальехон, Мертенс (Рог, 90+5), Инсинье.

Кьево: Соррентино – Депаоли, Томович, Бани, Гобби – Бастьен, Радованович, Ригони – Джаккерини (Лерис, 82) – Меджорини (Степиньски, 52), Инглезе.

На 51-й минуте Мертенс не реализовал пенальти.

Предупреждения: Мариу Руй, Инсинье – Депаоли, Джаккерини, Инглезе.

Среди других результатов отметим осечки Интера и Милана, а также волевую победу Лацио над Удинезе, которая позволила римлянам подняться в лигочемпионскую четверку.

Торино - Интер 1:0

Гол: Льяич, 36

Верона – Кальяри 1:0

Гол: Ромуло, 36 (с пенальти)

Кротоне – Болонья 1:0

Гол: Нванкво, 25

Удинезе – Лацио 1:2

Голы: Лазанья, 13 – Иммобиле, 26, Луис Альберто, 37

Милан - Сассуоло 1:1

Голы: Калинич, 86 - Политано, 75

Напомним, накануне Ювентус в результативном матче сломил сопротивление последней команды Серии А - Беневенто.

Турнирное положение

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