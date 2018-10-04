Наполи на последней минуте дожал Ливерпуль - видео

В концовке матча второго тура группового раунда Лиги Европы Наполи на своем поле победил Ливерпуль со счетом 1:0.

Соперники тщетно пытались забить друг другу в течение первого и второго тайма, и только на последней минуте основного времени это удалось сделать хозяевам.

На 90-м обороте секундной стрелки Лоренцо Инсинье отозвался на прострел Хосе Кальехона и сумел поразить пустые ворота Ливерпуля.

Эта победа позволила итальянской команде набрать четыре очка и подняться на первое место в группе C. На второй позиции находится французский ПСЖ из-за лучшей, чем у английского коллектива, разницы мячей. Ни одного балла нет у сербской Црвены Звезды.

Наполи - Ливерпуль 1:0

Гол: Инсинье, 90

В другом матче дня украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка стал автором результативной передачи для единственного взятия ворот московского Локомотива в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

НВ