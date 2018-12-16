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Наполи и Рома одержали тяжелые победы. Результаты матчей чемпионата Италии

Вчера, 23:41
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Наполи отстает от лидирующего Ювентуса на восемь очков

Состоялись шесть матчей 16 тура чемпионата Италии.

Наполи победил Кальяри благодаря единственному голу польского форварда Аркадиуша Милика со штрафного на последних минутах матча. Победа позволила неаполитанскому клубу сохранить отставание от Ювентуса на восемь очков.

Также три очка в туре одержала Рома, которая дома в результативном матче переиграла Дженоа 3:2. Римский клуб после 16 тура занимает шестое место в турнирной таблице.

Фиорентина одержала победу над Эмполи 3:1, прервав безвыигрышную серию в чемпионате, которая насчитывала семь матчей.

Кальяри - Наполи - 0:1

Гол: Милик, 90+1

Рома - Дженоа - 3:2

Голы: Фасио, 31, Клюйверт, 45, Кристанте, 59 - Пйонтек, 17, Хильемарк, 33

СПАЛ - Кьево - 0:0

Сампдория - Парма - 2:0

Голы: Капрари, 66, Квальярелла, 69

Фиорентина - Эмполи - 3:1

Голы: Миральяс, 40, Симеоне, 59, Дабо, 78 - Крунич, 23

Фрозиноне - Сассуоло - 0:2

Голы: Ариаудо, 43 (автогол), Берарди, 58

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

На этой неделе Наполи проиграл Ливерпулю и упустил шанс выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, вылетев в Лигу Европы.

НВ

Теги:   ФК Рома Парма ФК Наполи Фиорентина

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